Dia de Finados: uma análise do luto em tempos de pandemia

Mais de 5 milhões de pessoas já morreram de Covid-19 em todo o mundo desde o início da pandemia. A marca foi atingida na segunda-feira (1º), 117 dias depois do registro de 4 milhões de vítimas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam liderando a lista de países com o maior número de mortes pela doença com 745 mil, com o Brasil em segundo lugar, com 607 mil, e a Índia em terceiro, com 458 mil, segundo a Johns Hopkins. Nesta data de Finados, 2 de novembro, quais as reflexões sobre morte e luto que veem a tona? Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga especialista em Luto, Daniela Reis e Silva, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, fala sobre o assunto. Na segunda data de Finados, como as pessoas passaram a lidar com impossibilidade dos ritos de despedida e de uma retomada da vida como era antes? Ouça a conversa completa!