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2 de novembro

Dia de Finados: uma análise do luto em tempos de pandemia

Ouça a entrevista concedida pela  psicóloga especialista em Luto, Daniela Reis e Silva, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, à CBN Vitória

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 nov 2021 às 12:24
Luto, tristeza, solidão
Luto, tristeza, solidão Crédito: Pexels
Mais de 5 milhões de pessoas já morreram de Covid-19 em todo o mundo desde o início da pandemia. A marca foi atingida na segunda-feira (1º), 117 dias depois do registro de 4 milhões de vítimas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam liderando a lista de países com o maior número de mortes pela doença com 745 mil, com o Brasil em segundo lugar, com 607 mil, e a Índia em terceiro, com 458 mil, segundo a Johns Hopkins. Nesta data de Finados, 2 de novembro, quais as reflexões sobre morte e luto que veem a tona? Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga especialista em Luto, Daniela Reis e Silva, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, fala sobre o assunto. Na segunda data de Finados, como as pessoas passaram a lidar com impossibilidade dos ritos de despedida e de uma retomada da vida como era antes? Ouça a conversa completa!
Precisa de ajuda? A Rede API (Apoio a Perdas Irreparáveis), coordenado no Estado por Daniela Reis e Silva, estabelece uma rede de apoio para pessoas enlutadas. Para contato: (27) 3225.1776, (27) 99902.8018. E-mail: [email protected]
Entrevista - Patricia Vallim - Daniela Reis Silva - 02-11-21.mp3

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