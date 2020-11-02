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2 de novembro

Dia de Finados sempre chove? Entenda a explicação da meteorologia

Para além do tom religioso que marca o simbolismo da data, a CBN Vitória foi em busca das explicações técnicas da meteorologia

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 09:28

Publicado em 

02 nov 2020 às 09:28
Uma das mais famosas lendas relacionadas ao Dia de Finados é "por que sempre chove no dia 2 de novembro?". Para além do tom religioso que marca o simbolismo da data, a CBN Vitória foi em busca das explicações técnicas da meteorologia.
Quem nos ajuda a entender o contexto do assunto é o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos. De forma geral, durante o mês de novembro, ele explica, estamos na primavera para a região Sudeste do Brasil, que é uma estação de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Logo, período de chuvas! Mas, desmistificando o caso, a explicação é: temos igual probabilidade de ter chuva ou não, no dia de Finados! Durante a entrevista, Hugo Ramos também traz um panorama de como deverá ser o comportamento do tempo nesse mês de novembro. Confira as explicações!
 
 

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