Dia de Finados sempre chove? Entenda a explicação da meteorologia

Uma das mais famosas lendas relacionadas ao Dia de Finados é "por que sempre chove no dia 2 de novembro?". Para além do tom religioso que marca o simbolismo da data, a CBN Vitória foi em busca das explicações técnicas da meteorologia.

Quem nos ajuda a entender o contexto do assunto é o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos. De forma geral, durante o mês de novembro, ele explica, estamos na primavera para a região Sudeste do Brasil, que é uma estação de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Logo, período de chuvas! Mas, desmistificando o caso, a explicação é: temos igual probabilidade de ter chuva ou não, no dia de Finados! Durante a entrevista, Hugo Ramos também traz um panorama de como deverá ser o comportamento do tempo nesse mês de novembro. Confira as explicações!