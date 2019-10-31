Dia das Bruxas terá caminhada noturna pelo Centro de Vitória

Uma caminhada noturna pelas ruas e avenidas do Centro de Vitória vai marcar o Dia das Bruxas, comemorado nesta quinta-feira (31). O evento tem concentração na Casa Porto de Artes Plásticas, às 19h, com saída prevista para às 19h15. As fantasias e adereços são bem-vindos à caminhada, que vai passar pelo Centro Histórico e relembrar a história de nomes como Maria Ortiz, Homero Massena e Verônica da Pas. A caminhada tem previsão para encerrar às 21h, no Museu Capixaba do Negro (Mucane).
Entrevista - Lucas Valadão - Paula Nunes - 31-10-19