Dia da pessoa com deficiência: luta por inclusão em meio à pandemia

Neste 3 de dezembro é lembrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O tema deste ano, definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em meio à pandemia, é "Construir melhor: em direção a um mundo pós-covid inclusivo, acessível e sustentável".

Segundo a última atualização Painel Covid-19 ES, nesta quarta-feira (02), 4.500 pessoas com deficiência testaram positivo para a covid-19 no Estado, sendo 219 óbitos, resultando em taxa de letalidade de 4,9% - bem superior a da população geral, que é de 2,2%. Porém, o grupo de PCD's não foi incluído no grupo prioritário da vacinação, segundo informações do Ministério da Saúde. Acompanhe o debate com a consultora em acessibilidade Mariana Reis e com o professor da Ufes Douglas Ferrari, doutor em Educação.