Dia da Árvore: nossas cidades são suficientemente arborizadas?

Esta terça-feira, 21 de setembro, é marcada pelo Dia da Árvore! A data visa lançar um olhar para a conservação das florestas. No Espírito Santo, um exemplo de preservação e consciência ambiental é o Jequitibá Rosa de João Neiva, localizado na Região Norte. É o maior exemplar da espécie no Estado, com 47 metros de altura e aproximadamente 800 anos de existência, e o segundo maior no país. Mas trazendo um olhar para onde nós vivemos, nossas cidades são suficientemente arborizadas? Arborização e ar limpo são coisas que andam juntas? Quem nos explica é o engenheiro ambiental Thales Felício, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: