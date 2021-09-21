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Dia da Árvore: nossas cidades são suficientemente arborizadas?

O entrevistado é o é o engenheiro ambiental Thales Felício

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:11

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

21 set 2021 às 18:11
Dia da Árvore
Dia da Árvore Crédito: Pexels
Esta terça-feira, 21 de setembro, é marcada pelo Dia da Árvore! A data visa lançar um olhar para a conservação das florestas. No Espírito Santo, um exemplo de preservação e consciência ambiental é o Jequitibá Rosa de João Neiva, localizado na Região Norte. É o maior exemplar da espécie no Estado, com 47 metros de altura e aproximadamente 800 anos de existência, e o segundo maior no país. Mas trazendo um olhar para onde nós vivemos, nossas cidades são suficientemente arborizadas? Arborização e ar limpo são coisas que andam juntas? Quem nos explica é o engenheiro ambiental Thales Felício, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Lucas Valadão entrevista Thales Felício - 21/09/2021

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