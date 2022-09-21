Dia da árvore: a importância das áreas verdes para a Grande Vitória

O 21 de setembro é o Dia da Árvore. A data é marcada por diversas ações de conscientização e respeito da preservação do meio ambiente. Você sabia, por exemplo, que de 12 a 15 metros quadrados de áreas verdes por habitante é o recomendado para uma cidade? Vitória tem mais de 50 metros quadrados. O problema é que essas áreas estão concentradas. Essa análise foi repassada pelo arquiteto urbanista Fabiano Vieira Dias. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou como amenizar esse desequilíbrio, o que pode melhorar a qualidade de vida nas cidades. Ouça a conversa completa!