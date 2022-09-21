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Dia da árvore: a importância das áreas verdes para a Grande Vitória

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o arquiteto-urbanista, Fabiano Vieira Dias, falou sobre o assunto

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 18:02

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

21 set 2022 às 18:02
A importância do plantio de árvores para o meio ambiente
A importância do plantio de árvores para o meio ambiente Crédito: Pexels
O 21 de setembro é o Dia da Árvore. A data é marcada por diversas ações de conscientização e respeito da preservação do meio ambiente. Você sabia, por exemplo, que de 12 a 15 metros quadrados de áreas verdes por habitante é o recomendado para uma cidade? Vitória tem mais de 50 metros quadrados. O problema é que essas áreas estão concentradas. Essa análise foi repassada pelo arquiteto urbanista Fabiano Vieira Dias. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou como amenizar esse desequilíbrio, o que pode melhorar a qualidade de vida nas cidades. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Fabiano Vieira Dias - 21-09-22

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