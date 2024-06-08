Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Dia D: Unidades de Saúde do ES promovem vacinação contra Poliomielite
Vacine suas crianças!

Dia D: Unidades de Saúde do ES promovem vacinação contra Poliomielite

Ouça a entrevista com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 11:47

Publicado em 

08 jun 2024 às 11:47
Vacinação em crianças
Vacinação em crianças Crédito: Pexels
Neste sábado (8), ocorre o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, em todo o país. No Espírito Santo, todas as crianças com menos de cinco anos poderão se vacinar nas unidades de saúde mais próximas de suas residências. Serão mais de 700 salas de vacina em todos os 78 municípios. O objetivo, com a campanha, é que 255.075 crianças sejam vacinadas, sendo 202.910 crianças de um a cinco anos recebendo a dose e 52.165 crianças menores de um ano atualizando a caderneta. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, passa os detalhes sobre a campanha. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Danielle Grillo - 08-06-24
Antes do programa CBN Vitória ir ao ar, Ethel Maciel também conversou com a reportagem da CBN e destacou a importância da campanha de vacinação. Ouça a conversa completa:
Entrevista Ethel Marciel - 08-06-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados