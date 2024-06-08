Dia D: Unidades de Saúde do ES promovem vacinação contra Poliomielite

Neste sábado (8), ocorre o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, em todo o país. No Espírito Santo, todas as crianças com menos de cinco anos poderão se vacinar nas unidades de saúde mais próximas de suas residências. Serão mais de 700 salas de vacina em todos os 78 municípios. O objetivo, com a campanha, é que 255.075 crianças sejam vacinadas, sendo 202.910 crianças de um a cinco anos recebendo a dose e 52.165 crianças menores de um ano atualizando a caderneta. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, passa os detalhes sobre a campanha. Ouça a conversa completa!