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1 anos sem mortes em Jardim Carapina

DHPP da Serra tem toda cidade mapeada, diz delegado Sandi Mori

Delegado explica fatores que levaram à redução da criminalidade em Jardim Carapina

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 19:18

Publicado em 

04 dez 2020 às 19:18
Jardim Carapina tem a estrada que liga a Reta do Aeroporto à Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O bairro Jardim Carapina, na Serra, que antes era marcado por cenas de violência e chegou a figurar entre os mais perigosos de todo o Espírito Santo, já não registra nenhum homicídio há mais de um ano. Ao contrário da situação vivida no estado, que já acumula mais homicídios em 2020 do que em todo o ano de 2019, Jardim Carapina mantém-se sem assassinatos. Qual a receita do sucesso para o bom desempenho da região no combate à criminalidade? Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (04), o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, fala a respeito do assunto.
Entrevista - Fabio Botacin - Delegado Rodrigo Sandi Mori - 04-12-20
"A DHPP tem todos o município mapeado. Já sabe como é a organização da gangue e a investigação vai pra cima. É um trabalho que vem desde 2016", explica. 
De acordo com o delegado, todos os inquéritos sobre os assassinatos ocorridos em 2018 e 2019 foram concluídos com a indicação de autoria. Além disso, 20 homicidas de alta periculosidade foram presos em um período de pouco mais de um ano. Dos 10 suspeitos de participação na morte de Ronan Beloti de Oliveira, último assassinato registrado em Jardim Carapina, oito já estão atrás das grades. O oitavo suspeito, capturado nesta semana, é considerado um dos criminosos mais perigosos do município. "Todos os homicídios que ocorreram em 2018 e 2019 foram elucidados com autoria pela DHPP Serra. Vinte homicidas de alta periculosidade também foram presos no período de pouco mais de um ano. Além disso, seis gangues, que brigavam pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina foram desarticuladas por nós, inclusive com a prisão dos líderes de cada gangue", explica.

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