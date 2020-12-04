DHPP da Serra tem toda cidade mapeada, diz delegado Sandi Mori

Jardim Carapina tem a estrada que liga a Reta do Aeroporto à Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O bairro Jardim Carapina, na Serra, que antes era marcado por cenas de violência e chegou a figurar entre os mais perigosos de todo o Espírito Santo, já não registra nenhum homicídio há mais de um ano. Ao contrário da situação vivida no estado, que já acumula mais homicídios em 2020 do que em todo o ano de 2019, Jardim Carapina mantém-se sem assassinatos. Qual a receita do sucesso para o bom desempenho da região no combate à criminalidade? Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (04), o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, fala a respeito do assunto.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Delegado Rodrigo Sandi Mori - 04-12-20

"A DHPP tem todos o município mapeado. Já sabe como é a organização da gangue e a investigação vai pra cima. É um trabalho que vem desde 2016", explica.