"Dezembro Vermelho": número de casos de Aids preocupa autoridades da saúde

De acordo com dados divulgados neste ano pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), das 39,9 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, quase um quarto (9,3 milhões) não estão recebendo o tratamento adequado. Como consequência, uma pessoa morre por minuto por causas relacionadas à Aids. Atualmente, vivem no Espírito Santo com HIV 19.828 pessoas (dados de janeiro a novembro deste ano), realizando tratamento com medicação antirretroviral, incluindo serviços públicos e privados. De janeiro a novembro de 2024, foram 913 novas notificações de HIV e Aids, sendo 239 do sexo feminino (26,15%) e 674 do sexo masculino (73,74%), além de três crianças, um total de 916 casos novos.

Em todo ano de 2022, foram 1.354 casos, e, em 2023, chegou a 1.212 casos, sendo que nesses anos a predominância também é no sexo masculino (com 71,0% e 73,3%, respectivamente). Diante desse cenário, aparece o "Dezembro Vermelho”, campanha que tem como objetivo dar visibilidade e alertar a sociedade para as formas de prevenção ao HIV/Aids, além do combate ao preconceito e à discriminação. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e é celebrada anualmente no Brasil desde 1988. Em entrevista à CBN Vitória, a médica referência da Coordenação Estadual de IST/Aids da Sesa, Bettina Moulin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!