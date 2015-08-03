Dez medidas endurecem o combate à corrupção no país

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou a mobilização nacional para recolhimento de pelo menos um milhão e meio de assinaturas para um Projeto de Lei de Iniciativa Popular com objetivo de reforçar o combate à corrupção e à impunidade. São dez propostas que tratam do endurecimento das penas, de mais agilidade na tramitação dos processos, entre outros. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o procurador da República no Espírito Santo, Ercias Rodrigues de Sousa, detalhou o projeto.
Quem também participou deste debate é o secretário de Comunicação da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata. Se você também quiser aderir à campanha, a lista de apoio pode ser baixada pela internet no endereço www.10medidas.mpf.mp.br e pessoalmente na sede da Procuradoria da República em Vitória, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, número 625, Centro de Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Procurador Ercias Rodrigues de Sousa - Edmar Camata - 03-08-15
As dez medidas propostas pelo MPF
1) Investimento na prevenção à corrupção;
2) Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos;
3) Punição adequada da corrupção, transformando aquela de altos valores em crime hediondo;
4) Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal;
5) Aumento da eficiência das ações de improbidade administrativa;
6) Ajustes na prescrição penal contra a impunidade e a corrupção;
7) Ajustes nas nulidades penais contra a impunidade e a corrupção;
8) Responsabilização objetiva de partidos e criminalização do caixa 2 e lavagem eleitorais;
9) Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado;
10) Medidas para recuperar o lucro do crime.