Dez medidas endurecem o combate à corrupção no país

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou a mobilização nacional para recolhimento de pelo menos um milhão e meio de assinaturas para um Projeto de Lei de Iniciativa Popular com objetivo de reforçar o combate à corrupção e à impunidade. São dez propostas que tratam do endurecimento das penas, de mais agilidade na tramitação dos processos, entre outros. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o procurador da República no Espírito Santo, Ercias Rodrigues de Sousa, detalhou o projeto.