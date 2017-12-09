Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DESBUROCRATIZANDO

Dez Medidas Contra a Burocracia

Pesquisa da Findes aponta que há cerca R$ 400 milhões em investimentos parados aguardando licença ambiental nos municípios

Publicado em 09 de Dezembro de 2017 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 dez 2017 às 11:31
Reduzir a burocracia para atrair novas empresas e negócios. Este é o objetivo de um movimento lançado pelo Conselho Temático de Desenvolvimento Regional da Federação das Indústrias do Espírito Santo, intitulado “Dez Medidas Contra a Burocracia”.
Uma pesquisa realizada pela Findes apontou que há nos municípios capixabas cerca R$ 400 milhões em investimentos parados aguardando licença ambiental. São cerca de 200 projetos em pelo menos 20 prefeituras, como explica em entrevista à CBN Vitória, José Carlos Zanotelli e Claudio Denicolli, representantes do conselho.
São Gabriel da Palha, Marilândia, Cariacica, Serra, Colatina, Baixo Guandu, Vila Velha, Pedro Canário, São Mateus, Itapemirim, Barra de São Francisco e Viana estão entre as cidades que já aderiram à proposta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos Zanotelli e Claudio Denicoli - 09-12-17.mp3
10 medidas contra a burocracia:
- Atualização dos Códigos Municipais de Meio Ambiente
- Atualização dos Planos Diretores Municipais (PDMs)
- Criação de um departamento unindo técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para análise e aprovação de projetos
 
- Eliminação da exigência dos Planos de Controle Ambiental e padronização das condicionantes de cada atividade
- Estabelecimento de Licenças de Operação com prazos maiores
- Extinção de LPs (Licença Prévia), LIs e LOs e criação da “Licença Ambiental com Condicionantes de Instalação e Operação”
- Redimensionar valores das taxas
- Capacitar técnicos do licenciamento com o geoprocessamento e programa tipo Q-GIS;
- Exclusão das exigências de capítulo ambiental do EIV
- Atualizar atividades de dispensa de licenciamento e emiti-la online.
FONTE: FINDES
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados