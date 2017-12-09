Reduzir a burocracia para atrair novas empresas e negócios. Este é o objetivo de um movimento lançado pelo Conselho Temático de Desenvolvimento Regional da Federação das Indústrias do Espírito Santo, intitulado “Dez Medidas Contra a Burocracia”.

Uma pesquisa realizada pela Findes apontou que há nos municípios capixabas cerca R$ 400 milhões em investimentos parados aguardando licença ambiental. São cerca de 200 projetos em pelo menos 20 prefeituras, como explica em entrevista à CBN Vitória, José Carlos Zanotelli e Claudio Denicolli, representantes do conselho.

São Gabriel da Palha, Marilândia, Cariacica, Serra, Colatina, Baixo Guandu, Vila Velha, Pedro Canário, São Mateus, Itapemirim, Barra de São Francisco e Viana estão entre as cidades que já aderiram à proposta.

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10 medidas contra a burocracia:

- Atualização dos Códigos Municipais de Meio Ambiente

- Atualização dos Planos Diretores Municipais (PDMs)

- Criação de um departamento unindo técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para análise e aprovação de projetos

- Eliminação da exigência dos Planos de Controle Ambiental e padronização das condicionantes de cada atividade

- Estabelecimento de Licenças de Operação com prazos maiores

- Extinção de LPs (Licença Prévia), LIs e LOs e criação da “Licença Ambiental com Condicionantes de Instalação e Operação”

- Redimensionar valores das taxas

- Capacitar técnicos do licenciamento com o geoprocessamento e programa tipo Q-GIS;

- Exclusão das exigências de capítulo ambiental do EIV

- Atualizar atividades de dispensa de licenciamento e emiti-la online.