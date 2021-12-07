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Memória

"Deu branco" e "déjà vu": o que acontece com a mente quando isso acontece

O entrevistado é o neurocientista Fabiano de Abreu, doutor em Neurociências pela Logos University International (UniLogos)

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:57

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

07 dez 2021 às 16:57
Cérebro, mente, memória, neurologia, sistema nervoso
Cérebro, mente, memória, neurologia, sistema nervoso Crédito: Pixabay
A Covid-19 pode sim comprometer a memória das pessoas, porque afeta regiões do cérebro que estão relacionadas. A afirmação é do neurocientista Fabiano de Abreu, professor e doutor em Neurociências pela Logos University International (UniLogos). Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou o funcionamento da memória e porque, em algumas ocasiões, temos lapsos - o famoso "deu branco" - e também o que acontece quando uma pessoa tem "déjà vu". Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Fabiano de Abreu - 07/12/2021

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