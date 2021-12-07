"Deu branco" e "déjà vu": o que acontece com a mente quando isso acontece

A Covid-19 pode sim comprometer a memória das pessoas, porque afeta regiões do cérebro que estão relacionadas. A afirmação é do neurocientista Fabiano de Abreu, professor e doutor em Neurociências pela Logos University International (UniLogos). Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou o funcionamento da memória e porque, em algumas ocasiões, temos lapsos - o famoso "deu branco" - e também o que acontece quando uma pessoa tem "déjà vu". Ouça a entrevista completa: