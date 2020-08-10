Detran retoma avaliação médica e prova prática para deficientes

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) apresentou, no último dia 5, as medidas e procedimentos a serem adotados no processo de habilitação para candidatos com deficiência tanto na avaliação médica realizada na Coordenação de Exames Médicos e Psicológicos (CEMP) quanto no exame de direção veicular em bancas especiais. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (10), o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, esclarece como serão as medidas e cuidados para a retomada das provas práticas a partir deste mês de agosto.