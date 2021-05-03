Detran retoma aplicação de provas teóricas e práticas no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) retoma a aplicação das provas teóricas e práticas dos processos de habilitação a partir deste mês. Segundo o órgão, a retomada vai respeitar as medidas de prevenção à covid-19 e o Mapa de Risco estabelecido pelo governo do Estado e pelo município onde houver legislação local. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica. A partir desta segunda (03) as provas teóricas serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16 horas, nos municípios classificados em risco moderado ou alto. As provas práticas também retornam a partir deste dia 03, de forma gradual, pela manhã.