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Detran retoma aplicação de provas teóricas e práticas no ES

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Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mai 2021 às 11:30
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) retoma a aplicação das provas teóricas e práticas dos processos de habilitação a partir deste mês. Segundo o órgão, a retomada vai respeitar as medidas de prevenção à covid-19 e o Mapa de Risco estabelecido pelo governo do Estado e pelo município onde houver legislação local. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica. A partir desta segunda (03) as provas teóricas serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16 horas, nos municípios classificados em risco moderado ou alto. As provas práticas também retornam a partir deste dia 03, de forma gradual, pela manhã.
"Na primeira semana, as provas serão aplicadas somente na Grande Vitória em dias permitidos para o comércio conforme Decreto em vigor no período. O Detran|ES ressalta que nos municípios classificados em risco extremo a quantidade de vagas será ofertada de forma reduzida durante todo o mês, só podendo aumentar a quantidade de candidatos se houver melhora no Mapa de Risco", explica. Nesta semana, vale destacar, não há município em risco extremo no Estado. Acompanhe as explicações completas a respeito do assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 03-05-21.mp3

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