Detran procura por motorista infrator que acumula mais de R$ 340 mil em multas no ES

As câmeras do Cerco Inteligente são ferramentas importantes no combate ao crime Crédito: Pixabay

Uma ocorrência chamou a atenção nesta semana. Um motorista de 44 anos acabou preso após ser abordado por policiais no Centro de Vila Velha, no final da noite de quarta-feira (25). Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o veículo no qual o homem estava já era monitorado pelo Cerco Inteligente em razão das inúmeras infrações e documentações vencidas, chegando a acumular R$ 66 mil em débitos. O condutor, que se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional e o veículo foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Uma equipe do BPTran abordou o veículo, após o avanço do sinal vermelho. A atitude chamou atenção dos policiais que, ao consultarem a placa, perceberam que se tratava do mesmo veículo monitorado pelo Detran-ES, por meio do Cerco Inteligente, em razão das inúmeras infrações contidas no prontuário, chegando a acumular mais de R$ 66 mil em débitos.

Os agentes verificaram que o condutor estava portando uma arma de fogo municiada de maneira ilegal, usando uma carteira funcional de agente socioeducativo do Iases falsa e se recusou a ser submetido ao teste do bafômetro, apresentando indícios de que havia feito uso de bebida alcoólica. Também foram localizados dentro do veículo um canivete e um facão. Durante a abordagem, os agentes identificaram ainda que o veículo estava com Licenciamento vencido desde 2007. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, disse que o objetivo é retirar de circulação motoristas que acumulam infrações, colocando em risco a vida de outros no trânsito. Um levantamento divulgado pelo órgão aponta que o motorista que mais acumula débitos é condutor de uma motocicleta e já recebeu mais de R$ 340 mil em multas.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jederson Lobato -27-09-24.mp3