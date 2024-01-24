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Detran orienta sobre contratação de transporte escolar

Com a volta às aulas em fevereiro, pais e responsáveis se adiantam na busca da melhor opção

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 10:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 jan 2024 às 10:42
Multa por transporte escolar não autorizado agora é infração gravíssima
Multa por transporte escolar não autorizado agora é infração gravíssima Crédito: Assessoria de Comunicação / Detran-ES
Com a volta às aulas marcada para o mês de fevereiro em unidades de ensino públicas e privadas em todo o Estado, pais e responsáveis se adiantam na busca por transporte escolar para crianças e adolescentes. Para garantir a segurança dos estudantes durante a rota de casa até a escola, é importante estar atento a alguns pontos, como a regularidade do veículo. Em entrevista à CBN Vitória, o Gerente de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Jederson Lobato, orienta para os cuidados necessários na hora da contratação do serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Jederson Lobato - 24-01-24

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