Detran lança serviços digitais e aplicativo que dá desconto em multas

O tema, agora, em destaque no CBN Cotidiano é trânsito. Nesta segunda-feira (19) foram apresentados novos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). Entre os serviços estão a conversão de procedimentos do sistema de trânsito nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações para o formato eletrônico. É sobre esse assunto que a gente conversa com o Diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira. Entre as novidades anunciadas:

- Sistema de Notificação Eletrônica: Com a adesão do Detran|ES ao SNE, o cidadão capixaba poderá deixar de receber as infrações do seu veículo registrado no Estado pelo meio físico e passar a receber todas as notificações de forma eletrônica, assim como o boleto de cobrança das multas;

- Processo Eletrônico de Veículos: Com o objetivo de implantar o processo eletrônico de veículos, o Detran|ES iniciou um projeto piloto na Ciretran de Linhares e nos Posto de Atendimento Veicular (PAVs) subordinados (Rio Bananal e Sooretama). Esta iniciativa, que será expandida para todas as unidades do órgão no Estado, vai digitalizar todos os documentos dos usuários em procedimentos relacionados a veículos, principalmente aqueles que necessitam de auditoria, como os utilizados nos serviços de primeiro emplacamento, alteração de característica, transferência de propriedade de veículo, dentre outros;

- Processo Eletrônico de Habilitação: O Renach Digital, como é chamado o Processo Eletrônico de Habilitação, representará mais segurança, desburocratização, praticidade e economia no processo necessário para candidatos e condutores tirarem ou renovarem suas carteiras de motorista. A iniciativa tem o objetivo de acabar com o uso do papel em todo o processo de habilitação nas tratativas entre o Detran|ES, empresas credenciadas e cidadão.

Confira!