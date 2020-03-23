Detran-ES suspende atendimento e prorroga prazos de procedimentos

Site do Detran-ES Crédito: Reprodução | Internet

Diante do avanço nos casos de novo coronavírus no Estado, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) orienta os usuários a fazerem serviços de forma on-line, já que a maioria dos procedimentos de Habilitação, Veículos, Infrações e Penalidades podem ser feitos sem a necessidade de sair de casa e se dirigir até uma unidade do órgão. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, explica que a partir desta segunda-feira (23), por exemplo, o atendimento ao público nas Ciretrans e Postos de Atendimento Veicular (PAVs) de todo o Estado estão suspensos por tempo indeterminado. As aulas e provas práticas de direção veicular em todo o Estado, assim como as aulas teóricas, estão suspensas até o dia 06 de abril.

Ouça as explicações:

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fábio Botacin - Givaldo Vierira

AS MEDIDAS:

- Desde a semana passada, o Detran|ES já havia limitado a quantidade de serviços oferecidos nas agências e estava liberando a entrada dos usuários de acordo com a quantidade de guichês de atendimento disponíveis, visando evitar aglomeração em locais fechados. O órgão também orienta que a população capixaba utilize os serviços online que podem ser feitos diretamente no site do órgão sem sair de casa;

- Com relação a prazos, o Detran|ES reforça que, na semana passada, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ampliou e interrompeu prazos de processos e de procedimentos relacionados ao trânsito com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas nos órgãos de trânsito, por meio da Deliberação nº 185 do Contran. Dessa forma, foi interrompido, por tempo indeterminado, o prazo para que o condutor possa dirigir veículo com validade na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD) vencida desde 19 de fevereiro 2020.

- Também foram interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos para as transferência de propriedade de veículo adquirido a partir de 19 de fevereiro de 2020 e também os prazos relativos a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não expirados. Para aqueles candidatos que estão em processo de Habilitação, o prazo foi ampliado para 18 meses. As aulas e provas teóricas e práticas, assim como os exames de aptidão física e mental, estão suspensos no Espírito Santo;