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Trânsito

Detran-ES: intensificação das medidas de fiscalização no verão

Ouça entrevista com o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 dez 2024 às 10:49
Bafômetro
Bafômetro Crédito: Pixabay
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) anunciou medidas para intensificação da fiscalização de trânsito no verão. O objetivo da operação Verão é garantir a ordem pública e a paz social, especialmente nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do Estado. Segundo informações do Detran, será empregado um efetivo de 55 agentes de trânsito próprios em operações integradas de fiscalização, bem como etilômetros (bafômetros) para testes ativos e passivos. Além disso, o órgão realizará ações educativas para prevenção de sinistros e providenciou reforço no sistema de guinchos e pátios para atender à demanda em todo o Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 30-12-24.mp3
Sobre os guinchos, o Detran informa que o serviço de remoção e guarda de veículos segue funcionando normalmente em todo o Estado e que o reforço anunciado para a Operação Verão diz respeito a uma maior disponibilidade de caminhões guincho para realizar a remoção de veículos apreendidos por crimes e infrações de trânsito nas cidades contempladas pela Operação Verão, em razão do maior fluxo de pessoas e veículos na região Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Viana; na Região Norte: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz e Fundão; na Região Sul: Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta e Presidente Kennedy; e na Região Noroeste: Mucurici, Nova Venécia, Barra de São Francisco e Colatina. 

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