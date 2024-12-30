Detran-ES: intensificação das medidas de fiscalização no verão

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) anunciou medidas para intensificação da fiscalização de trânsito no verão. O objetivo da operação Verão é garantir a ordem pública e a paz social, especialmente nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do Estado. Segundo informações do Detran, será empregado um efetivo de 55 agentes de trânsito próprios em operações integradas de fiscalização, bem como etilômetros (bafômetros) para testes ativos e passivos. Além disso, o órgão realizará ações educativas para prevenção de sinistros e providenciou reforço no sistema de guinchos e pátios para atender à demanda em todo o Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!