Detran-ES agora recebe indicação de condutor infrator pela internet

Imagem de divulgação Crédito: Divulgação | Detran-ES

Quem recebeu multa do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) por uma infração cometida por outra pessoa que dirigia seu veículo não precisa mais procurar uma unidade do departamento para informar quem era o condutor. Desde esta sexta-feira (06), o motorista pode acessar o serviço de Indicação de Real Condutor das multas autuadas pelo órgão. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral Detran, Givaldo Vieira, explica que para ter acesso ao serviço, é necessário que a infração seja de competência do Departamento, que não tenha havido abordagem pelo agente de trânsito com identificação do condutor infrator, e que a multa em questão seja considerada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de responsabilidade do condutor e não do proprietário do veículo.

Questionado se isso não pode facilitar uma indicação fraudulenta, o diretor explica que é necessário que o campo do auto de infração enviado para o endereço cadastrado no Detran esteja preenchido com dados do condutor indicador e o infrator e suas assinaturas serão conferidas no sistema do órgão, já que há obrigatoriamente a digitalização deste auto. "Também é exigido o número impresso no auto da infração", diz.

Ouça as explicações:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Givaldo Vieira - 06-12-19

O canal será o site www.detran.es.gov.br , sem a necessidade de se dirigir presencialmente até uma unidade.

Saiba mais:

Se enquadram nessa categoria infrações como: estacionar em desacordo com a regulamentação, avançar o sinal vermelho do semáforo ou sinal de parada obrigatória, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto segurança, dirigir veículo utilizando ou manuseando telefone celular, entre outros. Isso, nos casos em que a infração tenha sido cometida por um condutor que não seja o proprietário do veículo e que tenha sido autuada pelo Detran.

O Detran alerta: "é importante também que o proprietário do veículo se atente ao prazo de indicação do real infrator, que é de 15 dias após o recebimento da notificação da autuação. Após esse prazo, caso a indicação não seja feita, a infração será considerada de responsabilidade do proprietário do veículo", explica.

Procedimento:

Para realizar o serviço, o proprietário do veículo deverá acessar o site do Detran|ES na área de “Infrações”, e acessar o ícone de “Indicação de Real Condutor On-line”, na opção de “Serviços On-line”. Para garantir a segurança do processo será necessário informar a placa e o Renavam do veículo, o CPF ou CNPJ do proprietário e o número do Auto de Infração.

Na página seguinte, o interessado deverá preencher o formulário com os dados do condutor infrator e anexar a Carteira Nacional de Habilitação do proprietário do veículo e do condutor que cometeu a infração e a Declaração de Indicação de Real Condutor (Dirc) utilizando a própria Notificação de Autuação de Infração de Trânsito, em que constam os campos que devem ser corretamente preenchidos e assinados.