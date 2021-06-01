Detran divulga nova lista com suplentes da CNH Social

Os candidatos a uma vaga no programa CNH Social que não foram selecionados na primeira lista terão uma nova oportunidade nesta terça-feira (1º). O Detran divulga a partir das 12 horas a lista de suplentes do programa, que oferece carteiras de habilitação gratuitas - de acordo com critérios preestabelecidos, como renda e o número de membros da família. A relação dos selecionados estará publicada no site do Detran-ES (www.detran.es.gov.br). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica que a matrícula é on-line e todo o processo respeita as medidas de segurança, sem colocar em risco candidatos, credenciados, examinadores e servidores. Os selecionados devem ficar atentos aos prazos para que possam concluir o benefício e obter a CNH. A partir da publicação da lista de suplentes, nesta terça-feira (1°), o candidato terá 15 dias para realizar a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br, na aba ‘CNH Social’. O interessado deverá preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) realizará a abertura do seu processo de habilitação, junto ao Sistema RENACH, bem como os documentos necessários que deverá providenciar. O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado e perderá o benefício.