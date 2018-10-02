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Entrevistas

Detran detalha situação de motoristas que perdem o direito de dirigir

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 19:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 out 2018 às 19:09
A cada 20 minutos um condutor tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada e perde o direito de dirigir no Espírito Santo. Entre janeiro e agosto deste ano, 17.532 motoristas tiveram a carteira suspensa e 811 tiveram suas licenças cassadas. A maioria das infrações, mais de 200.000 foram em casos de alta velocidade na via que podem gerar multas consideradas média, grave e gravíssima, de acordo com a porcentagem de excesso da velocidade da via.
De acordo com o gerente Operacional do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Cleber Bongestab, as infrações que causaram suspensão ou cassação neste ano aconteceram, em boa parte, nos anos de 2015 e 2016, sendo que os casos foram julgadas em todas as instâncias e não cabem mais recursos.
A suspensão ocorre quando são atingidos 20 pontos na CNH ou o condutor é pego dirigindo embriagado, ou ainda quando se recusa a fazer o teste do bafômetro. A pena pode ir entre seis meses e dois anos. Quem for pego dirigindo enquanto estiver no período de suspensão tem a licença cassada e fica sem dirigir durante dois anos. Confira mais detalhes em uma entrevista com o gerente Operacional do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Cleber Bongestab.
Entrevista - Fabio Botacin - Kleber Bongestab - 02-10-18.mp3

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