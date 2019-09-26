Detran amplia monitoramento por vídeo de aulas de trânsito no ES

O monitoramento de aulas práticas de trânsito nos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo será ampliado para todas as categorias. A confirmação é do Detran-ES e será implantando dentro de 60 dias. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do órgão, Givaldo Vieira, explica que, além da categoria B, para habilitação de carros - que já conta com o registro de presença do aluno, tempo de aula e trajeto percorrido -, as outras categorias de habilitação também terão o registro das atividades.