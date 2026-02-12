Detran alerta para os riscos nas estradas durante o carnaval

Com a chegada do Carnaval, o fluxo de veículos nas rodovias capixabas aumenta e, com ele, a necessidade de atenção redobrada. Dados do Observatório do Detran-ES revelam que, somente em 2025, foram registrados mais de 17 mil sinistros de colisão, com destaque para as colisões traseiras e laterais, que somam mais de 12 mil ocorrências. O excesso de velocidade, a mistura de álcool e direção, além da falta de revisão mecânica, continuam sendo os principais vilões da segurança viária. Para garantir que a folia não termine em tragédia, o Detran-ES intensifica a fiscalização e orienta sobre o uso obrigatório do cinto de segurança, o respeito à sinalização e o cuidado nas ultrapassagens. Quem detalha o esquema de segurança e as principais infrações cometidas neste período é a Gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Flávia Jordane. Ouça a conversa completa!