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ENTREVISTAS

Destruição na orla da Ponta da Fruta preocupa moradores em Vila Velha

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 18:39

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 abr 2018 às 18:39
A força das ondas deixa um rastro de destruição em Ponta da Fruta, Vila Velha, desde a última segunda-feira (16), por conta de uma ressaca que atinge o Espírito Santo. O local já sofre há algum tempo com a erosão causada pelo mar e os moradores estão assustados com a situação. Parte das peixarias e dos bares também foi atingida . Até mesmo um poste foi amarrado por moradores a um barco parado, pois eles estão com medo dele cair. Para detalhar o que vem sendo feito para recuperar a região, convidamos o assessor de Governo da Prefeitura de Vila Velha, Luciano Machado, para detalhar o tema.
Em Gurapari, a erosão na Praia do Riacho também tem preocupado. A erosão começou a avançar há pouco mais de três anos. A faixa de areia tinha mais de 100 metros para a frente. Primeiro, as castanheiras foram caindo, depois os postes. Em nota, a prefeitura da cidade explica que “devido às fortes chuvas que ocorrem desde o fim de semana as primeiras intervenções para as obras de construção do muro de arrimo da Praia do Riacho, previstas para iniciarem na segunda-feira (16), tiveram de ser adiadas e começarão tão breve as condições climáticas estejam favoráveis”.
Destaca ainda que o muro de arrimo terá cerca de 150 metros de extensão, e deverá ser executado em até 60 dias. O valor orçado da obra é de aproximadamente R$320 mil e o monitoramento da área está sendo realizado 24h pela Defesa Civil e pela Secretaria de Obras do município.
Entrevista - Fabio Botacin - Luciano Machado - 18-04-18.mp3

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