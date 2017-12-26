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RETROSPECTIVA 2017

Destruição leva prefeitura a proibir novos eventos na Praça do Papa

A medida foi anunciada pelo prefeito Luciano Rezende em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 26 de Dezembro de 2017 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2017 às 12:06
A rádio CBN Vitória deu início nesta terça-feira (26) a uma série de entrevistas com os prefeitos das cidades mais populosas da Grande Vitória em uma avaliação do ano 2017 e perspectivas para 2018. O primeiro entrevistado, prefeito da cidade de Vitória, Luciano Rezende, anunciou que irá vetar a realização de novos eventos na Praça do Papa por conta da destruição da área. Também adiantou que a próxima linha verde na cidade será aplicada à avenida Dante Michelini e que em março do próximo ano todos os semáforos serão digitais. Luciano Rezende também falou sobre política. Para a eleição do próximo ano defendeu a disputa com um debate entre candidaturas.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Luciano Rezende - 26-12-17

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