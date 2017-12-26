Destruição leva prefeitura a proibir novos eventos na Praça do Papa

A rádio CBN Vitória deu início nesta terça-feira (26) a uma série de entrevistas com os prefeitos das cidades mais populosas da Grande Vitória em uma avaliação do ano 2017 e perspectivas para 2018. O primeiro entrevistado, prefeito da cidade de Vitória, Luciano Rezende, anunciou que irá vetar a realização de novos eventos na Praça do Papa por conta da destruição da área. Também adiantou que a próxima linha verde na cidade será aplicada à avenida Dante Michelini e que em março do próximo ano todos os semáforos serão digitais. Luciano Rezende também falou sobre política. Para a eleição do próximo ano defendeu a disputa com um debate entre candidaturas.