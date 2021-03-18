Destino turístico, Conceição da Barra decide proibir praias

A cidade de Conceição da Barra, região Norte do Estado, também decidiu fechar todas as praias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A decisão foi publicada em um decreto assinado pelo prefeito Mateusinho do Povão (PTB). Segundo a prefeitura, "a partir desta quinta-feira (18) até o dia 31 de março, está proibida a utilização de praias, rios e lagoas, bem como a realização de eventos sociais ou práticas esportivas coletivas em ruas, parques e quadras". O procurador municipal de Conceição da Barra, Mario Luiz da Silva Junior, em entrevista ao CBN Cotidiano, apresentou mais detalhes. Ouça: