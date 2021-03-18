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Destino turístico, Conceição da Barra decide proibir praias

O entrevistado é o procurador municipal de Conceição da Barra, Mario Luiz da Silva Junior

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:28
Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
A cidade de Conceição da Barra, região Norte do Estado, também decidiu fechar todas as praias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A decisão foi publicada em um decreto assinado pelo prefeito Mateusinho do Povão (PTB). Segundo a prefeitura, "a partir desta quinta-feira (18) até o dia 31 de março, está proibida a utilização de praias, rios e lagoas, bem como a realização de eventos sociais ou práticas esportivas coletivas em ruas, parques e quadras". O procurador municipal de Conceição da Barra, Mario Luiz da Silva Junior, em entrevista ao CBN Cotidiano, apresentou mais detalhes. Ouça:

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