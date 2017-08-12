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Estado

"Despacito" de grávida já tem mais de 2 milhões de visualizações

Informação é do médico obstetra que dançou junto com a paciente

Publicado em 12 de Agosto de 2017 às 13:20

Publicado em 

12 ago 2017 às 13:20
O vídeo da paciente grávida que dançou o hit latino “Despacito' está com mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. A iniciativa foi idealizada pela própria paciente, de acordo com o médico obstetra Fernando Guedes. Ele diz em entrevista à Rádio CBN Vitória que os movimentos realizados durante à dança levam ao mesmo resultado de exercícios feitos pela gestante antes do parto. Os movimentos propiciam à dilatação e, consequentemente, facilitam a saída do bebê. 
Entrevista - Paulo Rogerio - Dr. Fernando Guedes - 12-08-17.mp3
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