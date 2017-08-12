"Despacito" de grávida já tem mais de 2 milhões de visualizações

O vídeo da paciente grávida que dançou o hit latino “Despacito' está com mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. A iniciativa foi idealizada pela própria paciente, de acordo com o médico obstetra Fernando Guedes. Ele diz em entrevista à Rádio CBN Vitória que os movimentos realizados durante à dança levam ao mesmo resultado de exercícios feitos pela gestante antes do parto. Os movimentos propiciam à dilatação e, consequentemente, facilitam a saída do bebê.