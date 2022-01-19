Desmatamento na Amazônia em 2021 é o maior dos últimos dez anos

Você sabia que o desmatamento na Amazônia em 2021 foi o pior em dez anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)? O que isso impacta diretamente nossa vida? Como ficará nosso futuro? Isso tem relação com as ondas de calor e as fortes chuvas? Em entrevista ao CBN Cotidiano, André Trigueiro, jornalista, professor, escritor, conferencista e editor-chefe do Cidades e Soluções, da GloboNews, fala sobre esse assunto e outros desafios enfrentados na área ambiental. Confira a entrevista completa!