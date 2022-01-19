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Desmatamento na Amazônia em 2021 é o maior dos últimos dez anos

Confira a conversa com o jornalista e escritor André Trigueiro

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 17:44

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

19 jan 2022 às 17:44
Desmatamento e queimada às margens da rodovia BR-319, na Amazônia
Desmatamento e queimada às margens da rodovia BR-319, na Amazônia Crédito: Ernesto Carriço/Agência Enquadrar/Folhapress
Você sabia que o desmatamento na Amazônia em 2021 foi o pior em dez anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)? O que isso impacta diretamente nossa vida? Como ficará nosso futuro? Isso tem relação com as ondas de calor e as fortes chuvas? Em entrevista ao CBN Cotidiano, André Trigueiro, jornalista, professor, escritor, conferencista e editor-chefe do Cidades e Soluções, da GloboNews, fala sobre esse assunto e outros desafios enfrentados na área ambiental. Confira a entrevista completa!
Entrevista - Aurelio de Freitas - André Trigueiro - 19-01-22.mp3

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