Desmatamento da Mata Atlântica no ES aumenta 116%

Um levantamento da ONG Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) aponta que o desmatamento cresceu 116% no Espírito Santo. O dado compara períodos de destruição da mata entre 2014-2015 e 2015-2016. O estudo verificou um desmatamento de 330 hectares no Espírito Santo entre os anos de 2015 e 2016. No período anterior, o desmatamento tinha sido de 153 hectares. Saiba detalhes da pesquisa na entrevista com o diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani.
Entrevista - Fabio Botacin - Mario Mantovani - 30-05-17.mp3