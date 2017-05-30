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Entrevistas

Desmatamento da Mata Atlântica no ES aumenta 116%

O levantamento da ONG Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) compara períodos de destruição da mata entre 2014-2015 e 2015-2016.

Publicado em 30 de Maio de 2017 às 19:42

Publicado em 

30 mai 2017 às 19:42
Um levantamento da ONG Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) aponta que o desmatamento cresceu 116% no Espírito Santo. O dado compara períodos de destruição da mata entre 2014-2015 e 2015-2016. O estudo verificou um desmatamento de 330 hectares no Espírito Santo entre os anos de 2015 e 2016. No período anterior, o desmatamento tinha sido de 153 hectares. Saiba detalhes da pesquisa na entrevista com o diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani.
Entrevista - Fabio Botacin - Mario Mantovani - 30-05-17.mp3

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