'Desigualdade não é tão gritante quanto no Brasil', diz capixaba que vive na França

A convidada desta edição do Capixabas pelo Mundo é a engenheira elétrica Sofia Alves De Almeida Silva, de 30 anos. Natural de Vitória, ela foi morar na França, pela primeira vez, em 2015, num intercâmbio. Desde então criou uma rede de contato e após receber uma proposta de emprego ela voltou oficialmente pro país, em outubro de 2021. Atualmente, ela mora na localidade de Rennes. Sobre as diferenças entre viver no Brasil e no país europeu ela comenta. "Aqui a desigualdade social não é tão gritante quanto no Brasil", conta. Ouça a conversa completa!