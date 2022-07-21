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Capixabas pelo Mundo

'Desigualdade não é tão gritante quanto no Brasil', diz capixaba que vive na França

Sofia Alves De Almeida Silva, de 30 anos, é a convidada do quadro desta semana

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 17:51

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

21 jul 2022 às 17:51
'Desigualdade social não é tão gritante quanto no Brasil', conta capixaba que vive na França
Sofia Alves De Almeida Silva, de 30 anos, é natural de Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
A convidada desta edição do Capixabas pelo Mundo é a engenheira elétrica Sofia Alves De Almeida Silva, de 30 anos. Natural de Vitória, ela foi morar na França, pela primeira vez, em 2015, num intercâmbio. Desde então criou uma rede de contato e após receber uma proposta de emprego ela voltou oficialmente pro país, em outubro de 2021. Atualmente, ela mora na localidade de Rennes. Sobre as diferenças entre viver no Brasil e no país europeu ela comenta. "Aqui a desigualdade social não é tão gritante quanto no Brasil", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 21-07-22Capixabas pelo Mundo - 21-07-22

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