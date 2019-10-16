Desfiliação de Rigoni do PSB vai parar na Justiça Eleitoral; entenda

Deputado federal do ES Felipe Rigoni Crédito: Divulgação

O deputado federal capixaba Felipe Rigoni entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira (15) para deixar o PSB. Ele foi um dos nove suspensos das atividades do partido e das comissões por 12 meses por votar a favor da reforma da Previdência, ao contrário da orientação do partido. Rigoni apresentou uma ação individual declaratória de justa causa, alegando grave discriminação pessoal e perseguição para tentar a desfiliação sem perda do mandato.

Na ação judicial, Rigoni argumenta que o PSB assinou uma carta-compromisso de atuação com o movimento Acredito, do qual ele faz parte, garantindo que o parlamentar poderia ter independência política e atuação programática. No entanto, o documento foi sumariamente ignorado pelo partido na votação da Previdência. “Mesmo com as cinco emendas que emplacamos para melhorar o texto da reforma, nós fomos várias vezes chamados de traidores, foi falado que não temos nada a ver com o partido, e eu e o movimento Acredito fomos chamados de ‘lobo em pele de cordeiro’, querendo dizer que estávamos querendo nos infiltrar de maneira perniciosa no partido, o que nunca foi verdade, pois sempre fui transparente”, afirmou o deputado.

Para o presidente do PSB-ES, Carlos Roberto Rafael, os deputados devem seguir as orientações dos partidos sendo que os mandatos são construídos juntos. “O voto que elege os deputados é em conjunto com o partido. Eles não compreenderam a recomendação, precisam entender que as questões partidárias são a base de uma sociedade democrática”, defende. O secretário disse ainda disse que o partido está com o sentimento ruim com o assunto, mas está solidário com a punição feita pela decisão nacional.

Rafael questionou a argumentação sobre a carta de compromisso. “O partido não tem compromisso com nenhuma entidade extrapartido, que tenta se apoderar dos mandatários para tentar fazer prevalecer seus interesses econômicos. Não existe mandato individual no Brasil. A base partidária é o sustentáculo da sociedade democrática”, disse.

Ouça a discussão completa com os argumentos de Rigoni e do presidente do partido: