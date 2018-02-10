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Desfile de blocos promete agitar carnaval de Guarapari

Serão 9 blocos e 3 escolas de samba que desfilarão pela Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 12:28

Publicado em 

10 fev 2018 às 12:28
Blocos e escolas de samba vão animar moradores e turistas no tradicional carnaval do Centro de Guarapari. Serão 9 blocos e 3 escolas de samba que desfilarão pela Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro. O Carnaval, em Guarapari, tem início neste sábado, a partir das 20h com desfile de blocos.
No domingo, a partir das 20h, o bloco Central, Amigos da Fonte e Rama animam o público. Encerrando a noite e abrindo o carnaval das escolas samba, entra na avenida a Mocidade Alegre de Olaria.
Entrevista - Patricia Scalze - Edgar Behle - 10-02-18
Já no terceiro dia de folia, 12, a folia começa às 19h30, com os blocos Olaria 2000, Sururu e Turma do Funil. Na sequência as escolas de samba Acadêmicos JK e Juventude Muquiçaba levantam o público e encerram a terceira noite de carnaval.
O último dia do carnaval tem o bloco Papinha (matinê infantil) a partir das 17h. Às 20h os blocos das Misses, Central, Amigos da Fonte, Rama e Papadéfus retornam à avenida para o encerramento do carnaval 2018.
Assim como nos demais anos, os blocos e escolas de samba realizam os desfiles por toda a rua Joaquim da Silva Lima, partindo das proximidades do Radium Hotel

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