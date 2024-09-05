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Dia da Pátria

Desfile de 7 de setembro traz novidades neste sábado; saiba detalhes

Em entrevista, o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior, detalha o evento

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 set 2024 às 11:36
Desfile 7 de setembro
Desfile 7 de setembro Crédito: Fernando Madeira
O final de semana será marcado por comemorações em homenagem à Independência do Brasil. No sábado (7), o tradicional desfile cívico será realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, e contará com novidades nas atrações. A partir das 8h, helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) abrirão as comemorações. Nas ruas, o Grupo de Mergulhadores de Combate da Marinha do Brasil estará presente pela primeira vez. No mar, embarcações também farão parte da homenagem. E ainda, uma outra novidade ficará com a apresentação dos alunos que fazem parte do projeto Música na Rede, da Secretaria de Estado de Educação. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior, detalha como será o evento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior - 05-09-24.mp3

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