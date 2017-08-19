Desfile de 7 de Setembro acontecerá este ano em Linhares

As festividades de Sete de Setembro, pelo terceiro ano consecutivo, não serão realizadas na Capital. Desta vez o desfile cívico-militar acontecerá no norte do Estado, em Linhares, conforme explica o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Daltro Ferrari Junior.
O desfile acontecerá no bairro Três Barras, na avenida Genésio Ferrari, a partir das 9h30, no sentido BR101/Fórum. Doze mil pessoas são esperadas para o desfile em Linhares.
Entrevista - Fernada Queiroz - Coronel Daltro Ferrari - 19-08-17