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DESFILE CÍVICO-MILITAR

Desfile de 7 de Setembro acontecerá este ano em Linhares

Este é o terceiro ano consecutivo que as festividades acontecem fora da Capital

Publicado em 19 de Agosto de 2017 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2017 às 11:38
As festividades de Sete de Setembro, pelo terceiro ano consecutivo, não serão realizadas na Capital. Desta vez o desfile cívico-militar acontecerá no norte do Estado, em Linhares, conforme explica o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Daltro Ferrari Junior. 
O desfile acontecerá no bairro Três Barras, na avenida Genésio Ferrari, a partir das 9h30, no sentido BR101/Fórum. Doze mil pessoas são esperadas para o desfile em Linhares. 
Entrevista - Fernada Queiroz - Coronel Daltro Ferrari - 19-08-17

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