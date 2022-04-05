Desfile terá serviço de transporte oficial; entenda como vai funcionar

Na semana marcada pela realização do Desfile das Escolas de Samba de Vitória uma novidade aos foliões. A prefeitura da Capital anunciou a oferta do "Squad", uma opção de transporte que levará os foliões até o Sambão do Povo. O serviço funcionará somente para o desfile do próximo sábado (9), dia das apresentações do Grupo Especial. E como vai funcionar? O cliente poderá escolher o horário e o local de origem, que pode ser de diferentes pontos de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Domingos Martins e Viana e comprar seu bilhete pela plataforma Squad no endereço: https://voudesquad.com.br. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Evandro Figueiredo, detalha o funcionamento do serviço. Ainda, segundo a prefeitura, os ônibus ficarão estacionados no Tancredão.