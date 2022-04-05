Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Desfile terá serviço de transporte oficial; entenda como vai funcionar
Carnaval de Vitória

Desfile terá serviço de transporte oficial; entenda como vai funcionar

O cliente poderá escolher o horário e local de origem, que pode ser de diferentes pontos de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Domingos Martins e Viana e comprar seu bilhete

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:45
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória já tem data para 2022
Crédito: Secundo Rezende
Na semana marcada pela realização do Desfile das Escolas de Samba de Vitória uma novidade aos foliões. A prefeitura da Capital anunciou a oferta do "Squad", uma opção de transporte que levará os foliões até o Sambão do Povo. O serviço funcionará somente para o desfile do próximo sábado (9), dia das apresentações do Grupo Especial. E como vai funcionar? O cliente poderá escolher o horário e o local de origem, que pode ser de diferentes pontos de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Domingos Martins e Viana e comprar seu bilhete pela plataforma Squad no endereço: https://voudesquad.com.br. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Evandro Figueiredo, detalha o funcionamento do serviço. Ainda, segundo a prefeitura, os ônibus ficarão estacionados no Tancredão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Evandro Figueiredo - 05-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados