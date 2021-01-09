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Pandemia

Desfile das escolas de samba do ES pode não acontecer em 2021, diz Liga

Segundo o presidente da Liesge, as escolas precisam de pelo menos 90 dias para preparar o desfile; ele acrescenta que a festa não for realizada até julho, vai ficar para 2022

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 14:53

Publicado em 

09 jan 2021 às 14:53
Desfile no Sambão do Povo: escolas já estão fazendo festas para o Carnaval 2020 Crédito: Secundo Rezende
O presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, afirmou que se o desfile não acontecer até o mês de julho, a festa terá que ficar para o ano de 2022. Ele acrescenta que as escolas precisam de, no mínimo, 90 dias para se preparar para a festa. O que significa que se não houver um controle da pandemia, com a redução de novos casos confirmados e óbitos, além da imunização de uma parte significativa da população, é possível que o desfile seja cancelado em 2021. A vacina é a grande esperança das agremiações. Nesta sexta-feira (8), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou em entrevista coletiva que a vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo deve começar na última semana de janeiro. Edson Neto afirmou que a Liesge está acompanhando o trabalho realizado pelas autoridades sanitárias do Estado e que a definição vai sair nos próximos meses. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Edson Neto - 09-01-21.mp3

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