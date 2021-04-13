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ENTREVISTA EXPLICA

Desestatização da Codesa: concessão do porto e companhia privatizada

O entrevistado é o diretor-presidente da Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa), Júlio Castiglioni

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 abr 2021 às 15:27
Navio no Porto de Vitória: exportações capixabas para os EUA podem crescer Crédito: Carlos Alberto Silva
O processo de desestatização dos portos de Vitória e Barra do Riacho, administrados pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), deu mais um passo. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou e publicou na última quinta-feira (8), o relatório da consulta pública de concessão dos portos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Codesa, Júlio Castiglioni, explicou que o processo de desestatização será seguido de privatização da companhia e concessão do porto. Este é o primeiro caso de desestatização de portos públicos no Brasil, prevendo a venda, o controle da empresa e concessão as atividades dos portos. Ouça:

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