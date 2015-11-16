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ENTREVISTA

Desenvolver o empreendedorismo em cada cidadão é importante, diz representante de federação

A Semana Global do Empreendedorismo é uma oportunidade para os capixabas terem acesso a mais informações e experiências na área

Publicado em 16 de Novembro de 2015 às 20:53

Publicado em 

16 nov 2015 às 20:53
A Semana Global do Empreendedorismo é uma oportunidade para os capixabas terem acesso a mais informações e experiências na área, principalmente num momento de crise econômica, onde empreender é fundamental. Ações promovidas pela Federação Capixaba do Jovem Empreendedor (Fecaje) vão ajudar. "São sete eventos, a maioria gratuitos, para fomentar o empreendedorismo, discutir novos rumos", segundo o vice-presidente da Federação, Duar Pignaton, em entrevista para o CBN Cotidiano.
Ele também salienta que o empreendedor não necessariamente é o empresário, mas sim aquele que no momento de adversidade vai procurar e encontrar soluções alternativas e criativas. "Desenvolver as características empreendedoras em cada cidadão é muito importante". . Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Duar Pignaton - 16-11-15
Programação:
Segunda-feira (16 de novembro)
Palestra com o tema "Espírito Santo: oportunidades em tempos de crise"
Horário: 18h30
Local: Findes
Terça-feira (17 de novembro)
"Escolas empreendedoras" - palestras sobre empreendedorismo em família, em startups e na própria vida"
Horário: 9h
Local: auditório do Labpetro (Ufes)
Aberto ao público.
Palestra "As causas da prosperidade"
Horário: 19h
Local: Salão Rosa, CCJE (Ufes)
Quarta-feira (18 de novembro)
Café da manhã de negócios
Horário: 7h30
Local: Comfort Suítes Vitória
Inscrições: evento para convidados
Quinta-feira (19 de novembro)
Educação empreendedora
Horário: 9h
Local: Teatro da Ufes
Inscrições: evento aberto ao público
Ibef Hour - Superando adversidades
Horário: 19h
Local: Argento Parrila (Shopping Vila Velha)

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