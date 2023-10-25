"Desenrola": quem pode renegociar dívidas e sair da inadimplência

O novo programa do governo federal "Desenrola Brasil" possibilita que consumidores inadimplentes possam renegociar suas dívidas. O portal do programa, no entanto, só pode ser acessado pelos usuários com conta prata ou ouro na plataforma Gov.br. Os três níveis de certificação — bronze, prata e ouro — são definidos pelos "Selos de Confiabilidade", recursos de validação de dados, em que o usuário autoriza o uso de informações pessoais, como nome e foto, que são conferidas nos bancos de dados das principais instituições governamentais. Dessa forma, quanto maior a segurança da validação dos dados do usuário, em bases da Justiça Eleitoral ou via certificado digital, por exemplo, maior o nível da conta, possibilitando que os usuários recebam vantagens de acesso a mais serviços on-line, como realizar as negociações no Portal Desenrola. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador-geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Rebêlo Ferreira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!