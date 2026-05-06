Desenrola: quem pode participar do programa do governo para renegociar dívidas

O Governo Federal lançou nesta semana o Novo Desenrola Brasil, em uma tentativa de reduzir o nível de endividamento das famílias e reorganizar o acesso ao crédito no país. Entre vários pontos, o programa abre a possibilidade de uso de 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas. Quem pode participar do programa? Como usá-lo da melhor forma? Vamos esclarecer essas e outras dúvidas com o economista Eduardo Araújo. Ouça a entrevista!