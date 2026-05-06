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Economia

Desenrola: quem pode participar do programa do governo para renegociar dívidas

Ouça entrevista com o economista Eduardo Araújo

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2026 às 11:07
Pessoas organizam contas a pagar
dívidas  Crédito: Freepik
O Governo Federal lançou nesta semana o Novo Desenrola Brasil, em uma tentativa de reduzir o nível de endividamento das famílias e reorganizar o acesso ao crédito no país. Entre vários pontos, o programa abre a possibilidade de uso de 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas. Quem pode participar do programa? Como usá-lo da melhor forma? Vamos esclarecer essas e outras dúvidas com o economista Eduardo Araújo. Ouça a entrevista!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Araujo - 06-05-26.mp3

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