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Desempregados: padrão de vida e impactos no consumo e finanças

Publicado em 31 de Março de 2017 às 20:18

Publicado em 

31 mar 2017 às 20:18
A maior recessão econômica vivida pelo país tem deixado milhões de brasileiros desempregados, em virtude da forte retração observada na indústria e nos setores de comércio e serviços. Uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) sobre o desemprego no Brasil identificou como os desempregados estão mantendo o pagamento de suas despesas e compromissos financeiros , bem como as mudanças nos hábitos de consumo, as possíveis alterações na forma de relacionar-se com o dinheiro e o acesso ao crédito.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), explica que "a queda no poder de compra das famílias, por sua vez, traz severos impactos para o consumo, o que dificulta a retomada do crescimento e impede a melhora do padrão de vida das pessoas". Se para os brasileiros, em geral, está difícil lidar com o recuo na atividade econômica, a situação torna-se ainda mais delicada para aqueles que perderam sua fonte de renda. Entenda os detalhes na conversa completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcela K - 31-03-17.mp3

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