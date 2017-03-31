Desempregados: padrão de vida e impactos no consumo e finanças

A maior recessão econômica vivida pelo país tem deixado milhões de brasileiros desempregados, em virtude da forte retração observada na indústria e nos setores de comércio e serviços. Uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) sobre o desemprego no Brasil identificou como os desempregados estão mantendo o pagamento de suas despesas e compromissos financeiros , bem como as mudanças nos hábitos de consumo, as possíveis alterações na forma de relacionar-se com o dinheiro e o acesso ao crédito.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), explica que "a queda no poder de compra das famílias, por sua vez, traz severos impactos para o consumo, o que dificulta a retomada do crescimento e impede a melhora do padrão de vida das pessoas". Se para os brasileiros, em geral, está difícil lidar com o recuo na atividade econômica, a situação torna-se ainda mais delicada para aqueles que perderam sua fonte de renda. Entenda os detalhes na conversa completa: