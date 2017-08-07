Desembargador é contra federalização de crimes durante greve da PM

O presidente da Associação das Justiças Militares Estaduais, desembargador Getúlio Corrêa, é contra a federalização dos julgamentos dos crimes praticados durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. O magistrado, que atua na Justiça Militar de Santa Catarina, entende que a medida só seria pertinente se houvesse omissão dos poderes locais em julgar oficiais. A Justiça Militar é desconhecida pela grande maioria do povo brasileiro. Entenda nesta entrevista como funciona a Justiça Militar Estadual e o Conselho de Justiça.