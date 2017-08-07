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Polícia

Desembargador é contra federalização de crimes durante greve da PM

Avaliação é do desembargador Getúlio Corrêa, presidente da Associação das Justiças Militares Estaduais

Publicado em 07 de Agosto de 2017 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2017 às 10:51
Greve da PM: manifestantes protestaram em frente a quartel da Polícia Militar na Avenida Maruípe Crédito: Guilherme Ferrari | A Gazeta
O presidente da Associação das Justiças Militares Estaduais, desembargador Getúlio Corrêa, é contra a federalização dos julgamentos dos crimes praticados durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. O magistrado, que atua na Justiça Militar de Santa Catarina, entende que a medida só seria pertinente se houvesse omissão dos poderes locais em julgar oficiais. A Justiça Militar é desconhecida pela grande maioria do povo brasileiro. Entenda nesta entrevista como funciona a Justiça Militar Estadual e o Conselho de Justiça.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Getúlio Corrêa - 07-08-17

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