Deseja ser mesário esse ano? Entenda o trabalho e seus benefícios!

As Eleições 2026 acontecerão no dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. Já se houver segundo turno, ele ocorrerá no último domingo do mesmo mês, 25 de outubro. Mas, desde já, a Justiça Eleitoral iniciou a mobilização de quem estará na linha de frente do pleito: mesários e mesárias. Peça-chave no dia da votação, o mesário atua diretamente no atendimento ao eleitor. Cabe a ele, por exemplo, organizar filas, conferir documentos, liberar o voto na urna eletrônica e registrar eventuais ocorrências em ata. Nesse cenário, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) estão recebendo inscrições de interessados em atuar como mesários voluntários nas eleições. O cadastro pode ser realizado de forma on-line e tem como objetivo reforçar e renovar o quadro de colaboradores da Justiça Eleitoral. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral.