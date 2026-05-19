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Eleições 2026

Deseja ser mesário esse ano? Entenda o trabalho e seus benefícios!

Quem explica é a integrante da Comissão de Mesários do TRE/ES, Rosiane Marrochi

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mai 2026 às 11:27
Mesários durante as eleições
Mesarios Crédito: Tânia Rêgo
As Eleições 2026 acontecerão no dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. Já se houver segundo turno, ele ocorrerá no último domingo do mesmo mês, 25 de outubro. Mas, desde já, a Justiça Eleitoral iniciou a mobilização de quem estará na linha de frente do pleito: mesários e mesárias. Peça-chave no dia da votação, o mesário atua diretamente no atendimento ao eleitor. Cabe a ele, por exemplo, organizar filas, conferir documentos, liberar o voto na urna eletrônica e registrar eventuais ocorrências em ata. Nesse cenário, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) estão recebendo inscrições de interessados em atuar como mesários voluntários nas eleições. O cadastro pode ser realizado de forma on-line e tem como objetivo reforçar e renovar o quadro de colaboradores da Justiça Eleitoral. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral.
No entanto, a legislação estabelece algumas restrições: não podem atuar como mesários os candidatos e seus parentes até o segundo grau, integrantes de diretórios partidários, autoridades policiais, ocupantes de cargos de confiança no Executivo e pessoas vinculadas ao serviço eleitoral. Ainda, de acordo com a Justiça Eleitoral, além do caráter cívico, o serviço também traz benefícios. A participação assegura dois dias de folga no trabalho para cada dia de atuação, sem prejuízo do salário, além de auxílio-alimentação, a experiência ainda pode contar como atividade complementar em cursos universitários conveniados e, em alguns casos, como critério de desempate em concursos públicos, se previsto em edital. Em entrevista à CBN Vitória, a integrante da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rosiane Marrochi - 19-05-26.mp3

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