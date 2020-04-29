Descumprimento do isolamento social preocupa Corpo de Bombeiros

"Descumprimento do isolamento social preocupa no ES". O alerta é do Coronel Alexandre Cerqueira, Comandante do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao CBN Vitória nesta quarta (29). "Quando a gente vê uma praia cheia no final de semana e pessoas não usando máscaras, é preocupante", alerta.

Em meio à pandemia do coronavírus dos 78 municípios do Espírito Santo, oito estão enquadrados no cenário de Risco Alto. São eles: Alfredo Chaves, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, de acordo com a classificação do Mapa de Gestão de Risco. Essas são cidades que apresentam maior risco de contágio pela doença. Esses são os dados mais recentes e foram apresentados na reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, no último final de semana, no Palácio Anchieta. Na ocasião, Fundão e Bom Jesus do Norte também foram incluídas no grupo de municípios com Risco Alto.