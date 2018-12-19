Descubra como reconhecer uma corrente de retorno no mar

Com a proximidade do verão, logo mais, no dia 21 de dezembro, é importante que os banhistas fiquem atentos aos riscos com relação ao mar e a possibilidade de afogamentos. Um dos alertas realizados por especialistas é com relação às chamadas correntes de retorno, por exemplo. As correntes de retorno, que podem ser encontradas em litorais de qualquer região costeira, representam um dos maiores perigos para os banhistas desavisados. Elas já foram responsáveis por uma série de mortes por arrastarem violentamente as pessoas para dentro mar.