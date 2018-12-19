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Descubra como reconhecer uma corrente de retorno no mar

As correntes de retorno, que podem ser encontradas em litorais de qualquer região costeira, representam um dos maiores perigos para os banhistas desavisados

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 17:45

Publicado em 

19 dez 2018 às 17:45
Com a proximidade do verão, logo mais, no dia 21 de dezembro, é importante que os banhistas fiquem atentos aos riscos com relação ao mar e a possibilidade de afogamentos. Um dos alertas realizados por especialistas é com relação às chamadas correntes de retorno, por exemplo. As correntes de retorno, que podem ser encontradas em litorais de qualquer região costeira, representam um dos maiores perigos para os banhistas desavisados. Elas já foram responsáveis por uma série de mortes por arrastarem violentamente as pessoas para dentro mar.
Essas correntes são consideradas perigosas porque levam qualquer coisa ou pessoa em seu caminho e percebê-las nas praias não é fácil para os banhistas. Para esclarecer o que são essas correntes de retorno e como evitar problemas no mar convidamos o Guarda-vida de Vila Velha, Diego Imperial, para detalhar o tema. Confira!
Entrevista - John Gomes - Diego Imperial - 19-12-18.mp3

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