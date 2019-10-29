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Desconto médio nos preços dos produtos na Black Friday será de 24%

O levantamento é de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2019 às 12:15
A um mês da Black Friday, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que o percentual médio de descontos na Black Friday 2019 deve girar em torno de 24%, menor do que os 29% da pesquisa de 2018. A pesquisa ouviu 1.177 empresários do comércio de todos os portes das cinco regiões brasileiras.
 
Mesmo assim, cerca de 43% dos empresários acreditam que as vendas em 2019 serão melhores do que as do ano passado, enquanto 32% falam em estabilidade. Apenas 11% projetam vendas piores. A adesão às promoções da Black Fridar deve ser de 21% dos empresários brasileiros, que atuam no comércio e no ramo de serviços, como explica em entrevista à CBN Vitória o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Vignoli - 29-10-19

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