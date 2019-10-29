Desconto médio nos preços dos produtos na Black Friday será de 24%

A um mês da Black Friday, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que o percentual médio de descontos na Black Friday 2019 deve girar em torno de 24%, menor do que os 29% da pesquisa de 2018. A pesquisa ouviu 1.177 empresários do comércio de todos os portes das cinco regiões brasileiras.

Mesmo assim, cerca de 43% dos empresários acreditam que as vendas em 2019 serão melhores do que as do ano passado, enquanto 32% falam em estabilidade. Apenas 11% projetam vendas piores. A adesão às promoções da Black Fridar deve ser de 21% dos empresários brasileiros, que atuam no comércio e no ramo de serviços, como explica em entrevista à CBN Vitória o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli.