Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Outubro Rosa

'Descobri que tenho câncer de mama'. E agora?

O médico oncologista Roberto Lima, detalha a jornada da paciente: do diagnóstico de câncer de mama ao tratamento

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2023 às 10:57
Célula, câncer
Célula, câncer Crédito: iStock
Receber a notícia do diagnóstico de câncer de mama nem sempre é fácil. Por isso, estar em dia com os exames ginecológicos e saber identificar os sinais do próprio corpo são essenciais para o diagnóstico precoce, fator importante para o tratamento e recuperação da doença. Mas, afinal, depois de ouvir o diagnóstico de câncer mama, o que a mulher deve fazer? Em entrevista à CBN Vitória, o médico oncologista Roberto Lima, detalha a jornada da paciente: do diagnóstico de câncer de mama ao tratamento da doença. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Lima - 13-10-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados