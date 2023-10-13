'Descobri que tenho câncer de mama'. E agora?

Receber a notícia do diagnóstico de câncer de mama nem sempre é fácil. Por isso, estar em dia com os exames ginecológicos e saber identificar os sinais do próprio corpo são essenciais para o diagnóstico precoce, fator importante para o tratamento e recuperação da doença. Mas, afinal, depois de ouvir o diagnóstico de câncer mama, o que a mulher deve fazer? Em entrevista à CBN Vitória, o médico oncologista Roberto Lima, detalha a jornada da paciente: do diagnóstico de câncer de mama ao tratamento da doença. Ouça a conversa completa!