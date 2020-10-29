Descaso: 127 imóveis em situação de abandono no Centro de Vitória

"O Centro sofre com o descaso. O descuido é generalizado". A afirmação é do presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), Lino Feletti, ao repercutir o desabamento da marquise de um prédio em Vitória nesta quinta-feira (29). A negligência, afirma Felleti, vem tanto do poder público - que não faz as devidas fiscalizações - quanto dos próprios proprietários - que não dão a devida manutenção às edificações e também corroboram com a especulação imobiliária. Segundo um análise da Amacentro, 127 imóveis no Centro estão em situação de abandono. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Lino Feletti - 29-10-20
"Esse caso nos faz pontuar duas coisas bem importantes: temos muitos imóveis no Centro de Vitória antigos em que não temos por parte dos proprietários a devida manutenção. Outro ponto é o desleixo do poder público que não faz as devidas fiscalizações. Esses proprietários precisam ser notificados para termos uma ação de prevenção, mas de forma ativa por parte do poder público. Um ponto que também chamaria a atenção é o abandono que ainda temos tido no Centro de vários imóveis que podem está passando pela mesma situação. Não são pontos isolados", analisa Felleti.
Atualização: Procurada para responder ao assunto, a Prefeitura de Vitória enviou a seguinte nota:
"A Prefeitura de Vitória informa que a Defesa Civil Municipal, após vistoria no local realizada no início da tarde, promoveu a interdição do imóvel para garantir a segurança e a estabilidade da edificação. Informa, ainda, que a fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) vistoriou a edificação em janeiro deste ano e notificou o dono a fazer reparos na marquise e apresentar laudo técnico. Nos últimos dois anos, a Sedec fez um trabalho preventivo em toda a região do Centro para identificar problemas em fachadas e marquises. No total, 201 imóveis foram notificados para fazer reformas. Desses, 65 foram intimados (sendo que 35 deles foram multados). A fiscalização das fachadas e marquises é contínua e ocorre permanentemente em toda a cidade. O resultado dessa operação foi informado ao Ministério Público Estadual. A Sedec destaca que a responsabilidade de manter as marquises e fachadas em bom estado é do proprietário do imóvel".