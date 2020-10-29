Descaso: 127 imóveis em situação de abandono no Centro de Vitória

Ensaio fotográfico mostra o descaso com alguns prédios no Centro Histórico de Vitória Crédito: Fernando Madeira

"O Centro sofre com o descaso. O descuido é generalizado". A afirmação é do presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), Lino Feletti, ao repercutir o desabamento da marquise de um prédio em Vitória nesta quinta-feira (29). A negligência, afirma Felleti, vem tanto do poder público - que não faz as devidas fiscalizações - quanto dos próprios proprietários - que não dão a devida manutenção às edificações e também corroboram com a especulação imobiliária. Segundo um análise da Amacentro, 127 imóveis no Centro estão em situação de abandono. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Lino Feletti - 29-10-20

"Esse caso nos faz pontuar duas coisas bem importantes: temos muitos imóveis no Centro de Vitória antigos em que não temos por parte dos proprietários a devida manutenção. Outro ponto é o desleixo do poder público que não faz as devidas fiscalizações. Esses proprietários precisam ser notificados para termos uma ação de prevenção, mas de forma ativa por parte do poder público. Um ponto que também chamaria a atenção é o abandono que ainda temos tido no Centro de vários imóveis que podem está passando pela mesma situação. Não são pontos isolados", analisa Felleti.

Atualização: Procurada para responder ao assunto, a Prefeitura de Vitória enviou a seguinte nota: