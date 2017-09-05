Descarte irregular de lixo continua a gerar multas na Capital

Mais de 500 multas a moradores por descarte irregular de lixo e por manter terreno em estado de abandono já foram aplicadas na Grande Vitória, até o mês de agosto. Somente na Capital, no período de 1º de junho a 24 de agosto, foram aplicadas 48 multas, sendo que a maior parte foi direcionada a moradores do Centro.
Dados da Prefeitura apontam que, nesse período, foram aplicadas 194 multas por terrenos abandonados e 175 por descarte irregular de lixo. Mas, afinal, o que ainda tem gerado esse cenário? Falta conscientização? Quais Quais são os outros pontos mais “problemáticos” na Capital? Para detalhar o assunto convidamos o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, para falar sobre o tema. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Secretário Luiz Emanuel - 05-09-17.mp3